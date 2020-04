Conheça o bombeiro que emocionou o Rio tocando clássicos na quarentena

O quadro #VaiPassar, do Jornal da Band, revelou o subtenente Elielson Silva dos Santos, do Corpo de Bombeiros do Rio, que ganhou destaque na última semana ao tocar clássicos da música brasileira do alto da escada de um caminhão da corporação.

"Me sinto particularmente emocionado e honrado de ter sido convidado para essa ação", diz o bombeiro, que tocou clássicos como Cidade Maravilhosa e Aquarela do Brasil em vários pontos da cidade, como no centro, em Copacabana, na Rocinha, na Barra da Tijuca e no Vidigal.

"As pessoas aplaudem das janelas de seus apartamentos, acenam, filmam", conta o militar sobre a reação do público, que é justamente o objetivo da iniciativa.

"A ideia é elevar o astral da população fluminense nesses dias tão difíceis", completa.