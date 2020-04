Confirmado caso de covid-19 em funcionário do sistema prisional do RJ

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária confirma um caso de covid-19 entre os servidores do sistema prisional fluminense.

Segundo a Seap, o funcionário já de licença médica, desde o dia 28 de fevereiro, após ter sofrido um acidente de carro, e não teve contato com outros inspetores penitenciários. A esposa dele, que também é servidora do sistema prisional, está em isolamento social.

O órgão esclarece ainda que, até o momento, 106 servidores estão afastados por questões médicas, mas sem relação com a covid-19 e que, até o momento, não há caso confirmado de Coronavírus no sistema prisional do Rio.