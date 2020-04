Entenda como a covid-19 age no corpo humano

Segundo os últimos levantamentos dos casos de covid-19, entre as pessoas que morrem da doença (em torno de 4% do total), a maioria sofre de pneumonia, uma infecção pulmonar que preenche as vias aéreas de líquido. Na verdade, esta é a causa da maioria das mortes registradas.

Um estudo realizado pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos, destaca que pacientes em estado grave frequentemente desenvolvem uma SDRA (síndrome do desconforto respiratório agudo).

De acordo com o médico cirurgião Carlos Augusto Acosta, o problema é que não há tratamento específico para a síndrome.

“Os pacientes graves recebem oxigênio suplementar e ventilação pulmonar mecânica, com o objetivo de levar mais oxigênio ao sangue. A ciência hoje está caminhando em um terreno desconhecido”, diz Acosta, referindo-se ao fato desta cepa do vírus ser nova.

Célula adentro

Quando o vírus entra no corpo, seja pelos olhos, boca ou nariz, “se fixa às células da mucosa do fundo do nariz e da garganta”, afirma o especialista.

Investigação feita por William Schaffner, professor da Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos, mostra que, uma vez dentro das células, ele dá a ordem para a produção de mais vírus. É assim que se replica, já que só pode se multiplicar dentro das células de outros organismos.

Uma vez que as cópias estão prontas, saem da célula onde se originaram, a destroem e infectam outras. Cada vírus pode criar entre 10 e 100 mil cópias.

O problema não é somente a infecção, mas sim a forma como o organismo responde a ela. “Para evitar a infecção, nosso corpo produz substâncias químicas bastante agressivas”, conta Acosta. Num quadro de pneumonia, “congestiona os pequenos sacos de ar na base dos pulmões.”

“Se estes sacos estão cheios de infecção, eles têm menos capacidade para o ar. E se o corpo não recebe oxigênio o suficiente, isso culmina em uma falha respiratória. O coração, ao não obter oxigênio através da corrente sanguínea, não pode funcionar”, conclui o especialista.

Como a covid-19 age no corpo humano

O novo coronavírus, SARS-CoV-2, pode ser mortal, porque se direciona a uma parte muito vulnerável e essencial do corpo humano: os pulmões