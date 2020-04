Brasil soma 431 mortes e 10.278 casos do novo coronavírus neste sábado

O número de mortes no Brasil pelo coronavírus subiu para 431, segundo a última atualização do Ministério da Saúde neste sábado, 04. Quanto aos casos confirmados, o total chega a 10.278.

De acordo com o balanço de ontem, 03, os números indicam que houve 72 óbitos nas últimas 24 horas e o aparecimento de novos 1.222 registros da doença.

O Estado de São Paulo continua no topo da lista de locais mais infectados, com 260 mortes e 4.466 casos de coronavírus. Na sequência, aparece o Rio de Janeiro, com 58 óbitos e 1.246 registros da doença.

Considerando os dados de todo o País, a taxa de letalidade é de 4,2%.