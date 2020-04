A Organização Mundial da Saúde (OMS) explica se os antibióticos são eficazes no tratamento do coronavírus. De acordo com a organização, os antibióticos não são eficazes.

“Os antibióticos não funcionam contra vírus, eles funcionam apenas em infecções bacterianas. A covid-19 é causada por um vírus, portanto os antibióticos não funcionam”.

Diante disso, alerta que “antibióticos não devem ser usados como um meio de prevenção ou tratamento da covid-19. Eles devem ser usados apenas como indicado por um médico para tratar uma infecção bacteriana”.

