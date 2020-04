Saiba como se cadastrar para receber o auxílio de R$ 600

O ministro Onyx Lorenzoni esclareceu os procedimentos para recebimento do auxílio de R$ 600 para, entre 15 e 20 milhões de pessoas, que não estão registrados no Cadastro Único.

A partir de terça-feira, 7, a Caixa disponibilizará um aplicativo para cadastramento. Cerca de 48 horas depois, o recurso será creditado pela Caixa, Banco do Brasil ou rede bancária privada, para aqueles que cumprirem os requisitos exigidos pela lei.

Haverá autorização de saque nas casas lotéricas e a ideia é que, futuramente, haja retiradas em caixas eletrônicos. Segundo Lorenzoni, o planejamento é que os depósitos comecem antes do feriado da Páscoa.

O auxílio emergencial de R$ 600 estará disponível para beneficiários do Bolsa Família a partir de 16 de abril. O ministro afirmou que o recurso será depositado para cerca de 12 milhões de famílias que já estão cadastradas no programa do governo federal.

Os recursos vão variar de acordo com os critérios de elegibilidade: podem ser de R$ 600, R$ 1200 ou R$ 1800.