Por conta do coronavírus, Samsung amplia prazo de garantia para todo o portfólio de produtos no Brasil

Por conta da pandemia de coronavírus, a Samsung anunciou no Brasil, nesta quinta-feira (02), a extensão no período de garantia para todas as linhas de produtos da empresa.

Revelada em comunicado, a medida inclui smartphones, televisores, notebooks, tablets, aparelhos da linha branca, entre outros.

“Ciente da importância do período de quarentena no qual os brasileiros se encontram, a empresa reforça seu compromisso e cuidado em oferecer total assistência ao ampliar o período de garantia para até 31 de maio deste ano”, informou.

A medida, que contempla todo o portfólio de produtos adquiridos pelo consumidor final, é válida para aqueles cuja garantia inicialmente se encerraria durante o atual período de quarentena, que teve início em 15 de março.

Com informações da Samsung

