Mineiro projeta pedido de casamento em prédio durante quarentena

Poucas coisas podem afastar um casal apaixonado… mas uma quarentena por doença infecciosa pode, de fato, atrapalhar alguns planos.

Quando o jovem mineiro Wildson Caldeira planejou pedir sua namorada em casamento durante um jantar, ele não esperava que a pandemia de coronavírus que atinge o Brasil fosse fechar todos os restaurantes de Belo Horizonte, onde reside. O noivado, enfim, teria de esperar.

LEIA MAIS:

ONGs usam redes sociais para promover ajuda a comunidades e população de rua

OMS: Fim do isolamento pode trazer impacto econômico ainda maior

No entanto, Caldeira teve uma nova ideia para levar adiante seu pedido. Inspirado por mensagens projetadas por um vizinho do conjunto residencial Governador Kubitschek, mais conhecido como Edifício JK, ele decidiu projetar uma frase para sua namorada na lateral do prédio.

Reprodução/Twitter

Wildson pediu ajuda ao vereador de BH Gabriel Azevedo (sem partido), que contatou o coletivo Viva JK, que buscam a preservação e valorização do conjunto residencial, projetado por Oscar Niemeyer na década de 1950. Juntos, mexeram os palitos e conseguiram com que a seguinte frase fosse projetada, à noite, no edifício: "Quer casar comigo, Sarah?"

A projeção aconteceu durante um jantar feito na própria casa de Wildson, nesta quinta-feira (2). E, para quem está morrendo de curiosidade: ela disse "sim"!

O casal e o vereador Gabriel Azevedo, que também está com o coronavírus, compartilharam a história romântica nas redes sociais.