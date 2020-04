Espanha registra mais de 900 mortes por covid-19 pelo 2º dia consecutivo

A Espanha teve 932 mortes causadas pelo novo coronavírus (covid-19) nas últimas 24 horas, de acordo com o levantamento do Ministério da Saúde do país, divulgado nesta sexta-feira (3).

Veja também:

Brasil pode ter escassez de profissionais de enfermagem

Após reduzir frota, São Paulo já tem 394 ônibus a mais para coibir lotações

A Espanha superou a Itália em número de contágios, agora com 117.710 casos confirmados, e é o segundo país com mais óbitos.

O país, no entanto, teve uma diminuição no número de mortes comparado a quinta-feira (2), quando teve 950 vítimas em 24 horas.