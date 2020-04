Assaltantes levam R$ 30 mil em remédios para câncer de farmácia

Três criminosos roubaram medicamentos de uma clínica em Santo André, na Grande São Paulo, na última quinta-feira, 2.

De acordo com a polícia, os três utilizavam uniforme e máscaras cirúrgicas. Aproveitando a entrada de funcionários da empresa, eles conseguiram acesso ao local.

Armados, eles renderam as vítimas e as confinaram em uma sala. Uma das reféns foi obrigada a abrir a farmácia com senha biométrica.

Os criminosos levaram remédios empregados em tratamentos oncológicos e biológicos. O valor estimado dos produtos é de R$ 30 mil.

Os assaltantes também subtraíram os celulares dos funcionários. Nenhum equipamento da clínica foi levado. Ninguém ficou ferido.