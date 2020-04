Testes rápidos têm até 75% de chance de erro em resultados negativos

O Ministério da Saúde detectou "limitações importantes" nos 500 mil testes rápidos doados pela mineradora Vale, fabricados na China, e pediu cautela a gestores do SUS (Sistema Único de Saúde) ao aplicá-los. A desconfiança do governo federal surgiu após análise de qualidade de um laboratório privado, feita a pedido da pasta, apontar 75% de chance de erro em resultados negativos para o novo coronavírus.

O porcentual de erro cai para 14% em exames positivos, ou seja, que apontam a infecção, mas mesmo assim o governo sugeriu que o produto seja aplicado apenas em pessoas que apresentam sintomas da covid-19 há ao menos sete dias, para evitar diagnóstico falso.

"Com estes testes rápidos, os resultados saem em até 20 minutos, atenderão profissionais de saúde, agentes de segurança e demandas sociais iniciais. Mais a caminho até o final de abril, sendo mais 4,5 milhões", escreveu o presidente Jair Bolsonaro quarta-feira (1º) nas redes sociais.

– O Governo Federal anuncia o início da distribuição de testes rápidos para o covid-19. O primeiro lote de 500.000 unidades já foi direcionado para todo país, de acordo com os números do vírus. @minsaude @DefesaGovBr @exercitooficial @marmilbr @fab_oficial pic.twitter.com/jg3gohsib4 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 1, 2020

Desde o anúncio do uso dos testes rápidos, o Ministério da Saúde já determinava que o produto seria aplicado apenas em quem está na linha de frente do combate ao novo coronavírus, especialmente profissionais de saúde. A OMS (Organização Mundial da Saúde) não recomenda o uso desse tipo de teste para toda a população.

"O material adquirido de empresa chinesa para doação ao Ministério da Saúde apresenta limitações importantes", reconhece a pasta em nota enviada à reportagem. O ministério afirma ainda que está elaborando um documento com recomendações para uso do produto para que o resultado seja "coerente com o que o teste pode oferecer".

Segundo integrantes do ministério e gestores do SUS, a baixa precisão para testes negativos foi frustrante, mas eles ainda serão úteis para fazer a triagem de profissionais de saúde que podem estar infectados. As limitações dos testes rápidos já foram apontadas por autoridades de outros países, como a Espanha

"Este porcentual baixo de exames com negativos reais é o que justifica a cautela. O exame que é positivo, é positivo. O negativo, dependerá do momento da infecção", afirmou o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Alberto Beltrame. "A utilidade do teste é encurtar o tempo de isolamento de membro da equipe de saúde. Se alguém estiver sintomático, deverá ser isolado imediatamente. Passados de 7 a 9 dias, deverá fazer o teste rápido – se positivo, completa o isolamento. Se negativo nesta fase, poderá retornar ao trabalho. Podemos ganhar de 5 a 7 dias", explicou Beltrame.