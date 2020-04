SPTrans pinta faixas para marcar distância entre passageiros em filas de terminais

A SPTrans (São Paulo Transporte) vai pintar faixas nas plataformas dos terminais de ônibus da capital paulista para marcar a distância de um metro entre os passageiros nas filas de embarque.

As faixas começaram a ser pintadas nesta quarta-feira (1) com tinta amarela antiderrapante. O objetivo é evitar a disseminação do novo coronavírus.

A medida já foi implantada nos terminais Parque Dom Pedro, Tiradentes, Jardim Ângela, Santo Amaro, Grajaú e Bandeira. De acordo com a SPTrans, os 31 terminais da cidade vão receber a pintura até o fim da semana.