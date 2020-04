SP faz força-tarefa para confirmar 201 mortes suspeitas por covid-19

O governo estadual deve confirmar, nesta quinta-feira (2), quantas das 201 mortes suspeitas por covid-19 realmente foram causadas pelo novo coronavírus. Até o último balanço, de quarta (1º), o Estado de São Paulo tinha registrado 164 óbitos.

Para isso, foi montada uma força-tarefa para analisar as amostras dos mortos, que serão processadas em unidades do Instituto Adolfo Lutz na capital e em unidades do interior do estado.

"Uma parcela desses 201 óbitos acumulados vai dar positivo. São pessoas que estavam com covid-19 e que não foram confirmados na época do óbito", disse o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, em coletiva na quarta.

Segundo o governo estadual, o Instituto Adolfo Lutz está com 16 mil exames retidos aguardando resultados. Nesta semana, o local recebeu 20 mil kit de processamento de exames, vindos dos Estados Unidos – mais 40 mil chegarão nos próximos dez dias.