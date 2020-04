OMS responde: quanto tempo dura o período de incubação da Covid-19?

O último relatório do Ministério da Saúde indicou que o Brasil já conta com 6,8 mil infectados e 240 mortes por coronavírus. Com os números crescendo diariamente, as dúvidas também crescem. Por isso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) se esforça para esclarecer diversas dúvidas e uma delas é: quanto tempo dura o período de incubação da Covid-19?

A OMS explica que o período de incubação significa o tempo entre a captura do vírus e o início dos sintomas da doença. “A maioria das estimativas do período de incubação do COVID-19 varia de 1 a 14 dias, geralmente em torno de cinco dias. Essas estimativas serão atualizadas à medida que mais dados estiverem disponíveis”, esclarece.

