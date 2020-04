Covid-19 inspira cuidados com animais de estimação

A preocupação dos donos é inevitável quanto aos pets em relação ao novo coronavírus. A veterinária Mariana Martinez Giordano afirmou ao Metro Jornal que ainda não há comprovação científica de que os bichinhos possam contrair ou transmitir a covid-19, mas que isso não é motivo para descuidos.

Segundo a veterinária, é importante que as pessoas contaminadas evitem o contato com os animais, como medida de precaução, já que se trata de novo agente.

E eu posso levar meu pet para passear nessa quarentena? “Como se deve evitar a saída às ruas, o ideal seria substituir passeios por brincadeiras dentro de casa”, afirmou Mariana.

Caso a saída com animal seja imprescindível, como para fazer xixi e cocô, a veterinária lembrou que são necessárias medidas de segurança. Para começar, caso vá passear, apenas o tutor deve ir com o animal e em lugares com menor fluxo de pessoas. Os passeios devem ser bem curtos e também focados. O ideal é evitar qualquer contato com outras pessoas e pets no caminho.

Além disso, ao chegar em casa, é extremamente importante fazer a higienização das patinhas do animal com água e sabão neutro (de preferência produto veterinário) e deixar um paninho com álcool para que ele pise em cima.

Não se esqueça de fazer a sua higienização também, deixando seus sapatos perto da entrada, tirando as roupas usadas e lavando bem as mãos.