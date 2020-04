Covid-19: sexo durante a quarentena?

Já é de conhecimento de todos que a Covid-19 é transmitida por núcleos de gotículas que são liberados pela boca e pelo nariz. Por conta disso, o distanciamento social e a quarentena são as medidas mais eficazes para combater a transmissão, segundo especialistas. O que pouco se fala no momento é sobre as relações sexuais. Sexo durante a quarentena é o ideal?

Jen Gunter, médica obstetra e ginecologista na Califórnia, escreveu um artigo sobre o assunto ao jornal The New York Times. Em sua análise, a especialista explica que não existe sexo seguro o bastante para proteger do contágio.

“O risco de contrair o coronavírus começa assim que alguém se aproxima de você a menos de dois metros de distância. (E, claro, se você faz sexo, o risco de gravidez e contração de doenças sexualmente transmissíveis é o mesmo e a definição usual de "sexo seguro" ainda está em vigor)”, enfatiza.

Parceiro fixo e que vive na mesma casa

Gunter comenta que a opção mais segura é limitar o ato sexual somente com o parceiro que vive na mesma casa. “[Ele] também deve seguir as recomendações para higiene das mãos e distanciamento social. A OMS marca um risco de três a dez por cento da transmissão em casa, mas isso se baseia em dados preliminares.

Não sabemos como o beijo ou a atividade sexual influenciam a transmissão. O objetivo de limitar o contato sexual com o parceiro com quem você vive e manter a distância social em geral é que a cadeia de transmissão termine em sua casa”, explica.

No entanto, ela também ressalta que caso o parceiro tenha sido exposto ao vírus, o sexo não é recomendado. “Se possível, durma em quartos separados”.

Sem parceiro fixo

Agora se você não tem um parceiro que viva em sua casa, a médica é enfatiza em dizer que celibato é a melhor opção nesse momento. “Desculpe dizer sim, essas são as recomendações … por enquanto. Mas isso não significa que você não pode conhecer pessoas na internet: comece a falar ao telefone, faça videochamadas, envie mensagens com conteúdo sexual ou faça sexo ao telefone, se quiser”, explica.

