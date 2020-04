Boituva, no interior de SP, adota estratégia para desinfetar pessoas na rua

A cidade de Boituva, que fica a 120 km de São Paulo, adotou uma estratégia no combate ao novo coronavírus. O município do interior paulista instalou um sistema de pulverização e desinfecção de pessoas em frente a prefeitura.

No local, um produto específico, que é aprovado pelos órgãos de saúde é expelido nas roupas de quem passa pelo inflável, que tem 3 metros de altura por 4 metros de comprimento. A ideia é que o túnel seja levado também para outros lugares da cidade. As informações são do 1º Jornal.