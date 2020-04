5 produtos de limpeza que não podem faltar na sua casa nesta quarentena

A quarentena fez aumentar (e muito) a demanda por entregas nos supermercados, alguns até cancelaram o serviço por não conseguir atender o volume de pedidos. Mas nem isso justifica fazer um estoque gigantesco na sua despensa. É preciso focar no essencial. O que não pode faltar? Comida, claro. E material de limpeza! A higienização de objetos e superfícies é uma das recomendações dos especialistas para se proteger do contágio. Nós selecionamos 5 produtos de limpeza que não podem faltar aí na sua casa – e você pode receber em casa. Confira.

Para desinfetar qualquer superfície da sua casa, use a cândida que elimina fungos, bactérias e, oportuno, vírus – adeus covid-19! Um bom truque pra desinfetar coisas nesse período é misturar 1 parte de cândida para 9 partes de água limpa em um borrifador para espirrar nas coisas que chegam da rua, como embalagens de delivery antes de abrir. Compre a partir de R$22,33.

Outro que não pode faltar é o limpador de limpeza pesada para deixar todos os ambientes da casa, principalmente a cozinha e os banheiros, sem contaminação. Faça uma lista de compras, igual se você fosse pessoalmente ao supermercado, e inclua com todos os produtos que precisa. Compre a partir de R$ 19,79.

Mais do que álcool gel, que anda faltando em todo lugar e virou um produto caro, os especialistas indicam que lavar as mãos é a melhor forma de evitar doenças e não apenas o coronavírus. Assim, durante a quarentena você vai lavar as mãos trocentas vezes por dia na pia da cozinha? Prefira sabão neutro em barra no lugar de detergente. Limpa, faz espuma, é bem menos agressivo ao meio ambiente que detergentes comuns e, a melhor parte, rende muito. Compre a partir de R$10,60 (pacote com cinco unidades).

O detergente para lavar as louças não pode faltar. A demanda dentro de casa, com as famílias reunidas, deve ter aumentado. Programe-se e peça para entregar em casa. Compre a partir de R$ 1,59.

E no espírito do "toilet paper challenge" (ou "desafio do papel higiênico") que viralizou nas redes sociais no início da quarentena – a brincadeira se resume a fazer embaixadinhas com um rolo de papel higiênico, sem deixá-lo cair e sendo o mais malabarista possível – guardamos esse produto para o fim. Todos precisam ter em casa, mas precisa estocar, esse e outros produtos, desesperadamente como se estivéssemos na iminência de um ataque zumbi? Não. Faça sua parte e não vai faltar produto para ninguém. Compre a partir de R$ 29,90 (entrega expressa gratuita para quem é Amazon Prime).