5 brinquedos de antigamente para divertir sua família nessa quarentena

O isolamento das famílias em casa, por causa do coronavírus, virou uma oportunidade para reaproximar pais e filhos. Que tal aproveitar a quarentena para apresentar às crianças brinquedos que fizeram parte da sua infância e que ainda hoje divertem os pequenos? Selecionamos (e testamos) cinco brinquedos que vão fazer a festa (de gente pequena e gente grande) na sua casa. Confira:

Quem não conhece o Twister, aquele tapete com bolas coloridas que te desafia a colocar as mãos e os pés nas cores definidas sem sair do chão? Para definir em qual cor o jogador deve se apoiar roda-se uma roleta que indica a escolhida. Para vencer é preciso ser o último jogador a ficar em pé. Muita diversão, principalmente, para as crianças menores que ainda podem exercitar seu equilíbrio. Compre a partir de R$ 94,90.

Para as crianças que já estão alfabetizadas, nossa indicação é o famoso jogo "Imagem & Ação", onde o participante retira uma carta com um personagem (ou objeto ou nome de filme ou um monte de outras coisas) e tem que ou fazer mímica ou desenhar para que os outros jogadores possam adivinhar o que é. Se ninguém conseguir, ponto para você ou sua equipe. O jogo vem com um tabuleiro colorido, ampulheta, peões e cerca de 200 cartas. Compre a partir de R$ 86,90.

As crianças de hoje já quase esqueceram, mas um brinquedo que todos os pais vão se lembrar é o "Pula Pirata". Com o personagem título e um barril, o objetivo é colocar o maior número punhais (ou faquinhas, como achar melhor contar para os pequenos) nos buraquinhos do barril sem fazer o piratinha pular. Ele sempre pular e assusta quem colocou o punhal da vez. Divertido e nostálgico. Compre a partir de R$ 88,99.

Para quem gosta de jogo de baralho, o mais divertido para as crianças é o Uno, onde os adultos e até as crianças acima de três anos podem jogar. As combinações são simples com cartas coloridas e números grandes e é exatamente isso que o jogador precisa fazer – jogar a carta da mesma cor ou do mesmo número ou pegar uma carta no monte se não tiver nenhuma combinação. Ainda há as cartas especiais que são como coringas ou obrigam o próximo jogador a perder a vez e pegar várias cartas. Ganha quem eliminar todas as cartas primeiro. Ah, mas tem que falar "Uno" na rodada anterior quando estiver com apenas uma carta para jogar. Compre a partir de R$ 19,90.

Não podíamos deixar de fora um brinquedo eletrônico para a geração do milênio (do inglês: Millennials) ver como eram no século 20. O "Genius", aquele que era preciso acertar a sequência das luzes, foi relançamento recentemente – mais um que os pais certamente conhecem bem e deve ter suas próprias histórias para contar para seus filhos. No nível mais fácil são apenas oito sequências, mas elas vão ficando mais difíceis e chegam até 32 sequências. Você consegue? Compre a partir de R$ 54,99.