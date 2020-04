Estudo britânico identifica a tontura como sintoma possível da covid-19

Um estudo britânico aponta danos neurológicos do novo coronavírus e identifica a tontura como um dos sintomas da covid-19 no cérebro. O médico neurologista Saulo Nader, do Hospital Albert Einstein, que acompanhou essa pesquisa, disse na BandNews FM que cerca de 16% dos pacientes internados, graves ou não, tiveram tontura contínua.

Na entrevista, o doutor explicou que esse sintoma acaba desaparecendo depois de a pessoa ser considerada curada. Saulo Nader afirma, no entanto, que outros sintomas podem deixar sequelas como AVC e alterações na consciência, que podem acontecer em casos graves da covid-19. Segundo o médico neurologista, o novo coronavírus chega ao cérebro pelo sangue ou pelo nervo do olfato, que leva informações do cheiro.

