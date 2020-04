Homem de 23 anos é o mais novo a morrer por coronavírus no Brasil

Um homem de 23 anos do Rio Grande do Norte é o mais jovem a morrer pelo coronavírus no Brasil.

A Sesap (Secretaria Estadual da Saúde Pública) e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal confirmaram o óbito, que é o segundo por covid-19 no estado.

A vítima é Matheus Aciole, de 23 anos, que era gastrólogo. Ele morreu no início da noite desta terça-feira (31), quando o resultado do exame foi positivo para o vírus.

Veja também:

SPTrans coloca mais ônibus nas ruas para reduzir aglomerações

Isolamento pode ter evitado até 120 mil mortes na Europa

De acordo com a Sesap, o paciente, com quadro de obesidade, deu entrada em um hospital privado no dia 24 de março.

Matheus foi examinado e liberado para voltar para casa para continuidade de medicações prescritas. Ele ficou isolado por dois dias, mas não apresentou melhora.