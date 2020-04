Coronavírus: Brasil atinge 6,8 mil infectados, com 240 mortes

O número de casos confirmados do novo coronavírus no país subiu para 6.836 nesta quarta-feira (1), de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde.

O número de mortes por covid-19 chegou a 240. Ontem, o país contabilizava 201 óbitos e 5.717 casos confirmados da doença.

Em entrevista coletiva em Genebra, na Suíça, o líder da Organização Mundial da Saúde, dr. Tedros Adhanom, afirmou que, nos próximos dias, o número de casos da doença deve chegar à marca de 1 milhão, com 50 mil mortes.

"Nas últimas cinco semanas, vimos um crescimento quase exponencial no volume de novos casos, alcançando quase todos os países, territórios e áreas", destacou.