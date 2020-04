Anitta é confirmada como convidada de live de Miley Cyrus

Com algumas semanas de distanciamento social nos Estados Unidos e no Brasil, os artistas estão sendo criativos para variar suas performances ao vivo. Miley Cyrus, que tem se apresentado no Instagram.

No episódio desta quarta-feira (1º) pelo Instagram, ela vai contar com ninguém mais que Anitta entre as estrelas do projeto ao vivo "Bright Minded: Live With Miley".

Além da brasileira, Miley terá como convidados Diplo, Ashley Longshore e Zoe Kravitz.

Além de performances, a live vai contar com entrevistas e bate-papos. Anitta entra no ar a partir das 15h30 (horário de Brasília).