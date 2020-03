Que exemplo você está sendo para o seu filho?

Mãe e pai são referência para o filho, todo mundo sabe. O que a gente faz (ou deixa de fazer) significa muito para as crianças. E, claro, não é diferente agora que estão todos juntos em casa, em isolamento social. De que maneira você está enfrentando essa quarentena? O valor que você está dando a ela (pouco ou muito) se refletirá diretamente na forma como seu filho enxergará toda essa crise que estamos enfrentando.

Leia mais:

Pode ou não pode? Dicas para cuidar das crianças durante a quarentena

Mãos ressecadas de tanto lavar? 5 dicas para evitar dermatites e outros problemas

“O modo como você lida com o coronavírus mostra para os seus filhos se isso é muito sério, sério ou uma coisa que não precisa nem se preocupar”, explica Bete P. Rodrigues. Consultora educacional e trainer em disciplina positiva, nossa colunista propõe uma reflexão sobre como este momento está afetando a vida da sua família.

Quanto você tem conversado sobre isso? Como e onde tem procurado se informar para saber lidar com o problema? Com que frequência está lavando suas mãos? Que ações passou a ter por se preocupar com os outros e não só consigo mesmo?.

“Essas reflexões vão ajudar a ser um exemplo de generosidade, paciência e tudo mais em relação a seus filhos também”, afirma Bete. Segundo a educadora, este período de confinamento no lar pode ser visto como uma oportunidade de aprendizado para pais e filhos. Uma lição importante, por exemplo, é ensinar a lidar com a frustração. As crianças (e também os adultos) estão sendo obrigadas a ficar isoladas, num espaço limitado, privadas do que gostariam de fazer. Paciência, autocontrole e empatia são outras lições que essa experiência poderá ensinar ao seu filho – se você souber dar o exemplo. Veja mais dicas de Bete no vídeo que ela gravou para a Canguru News.

Leia também:

Alimentos que ajudam a fortalecer a imunidade das crianças e dos adultos

OMS e Unicef dão dicas de como conversar com as crianças sobre o novo coronavírus

Você pode conferir outras formas lúdicas de falar sobre a pandemia clicando aqui.