Príncipe William quer voltar a pilotar helicóptero-ambulância durante pandemia

Além de ser o segundo na linha de sucessão ao trono britânico, o príncipe William também é um piloto experiente. E, depois que o novo coronavírus ganhou proporção pandêmica, ele deve voltar aos ares da Inglaterra.

Segundo reportagem do jornal The Sun, William cogita reassumir o antigo posto de piloto de helicóptero-ambulância, que ocupou em 2015 na East Anglian Air Ambulance, com base no aeroporto de Cambridge, na Inglaterra.

Segundo a fonte, "William considera seriamente voltar a pilotar o helicóptero-ambulância para ajudar durante a atual pandemia. Ele sabe que o país inteiro está fazendo a sua parte e quer ajudar. Mas é complicado porque ele se afastou do trabalho para se tornar um membro sênior na realeza".

Seu pai, o príncipe Charles, acaba de receber alta após se recuperar da covid-19 e um quadro familiar da doença contribuiu ainda mais com sua vontade de contribuir.

À época em que atuou nos helicópteros de emergência, William morava na sua atual residência, em Norfolk, o que facilitaria atender aos horários de trabalho.