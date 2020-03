As operações de embarque e desembarque no Terminal 1 do Aeroporto de Guarulhos serão suspensas temporariamente, em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19).

Em comunicado, a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, informou que a medida começa a partir da 0h de 1 de Abril.

“A ação está alinhada à adequação da malha das companhias aéreas e à sinalização da Azul sobre a interrupção momentânea de suas atividades no Aeroporto, em função da pandemia de COVID-19”, explicou.

Os serviços de restaurantes também serão desativados e o traslado entre terminais e de conexão com a CPTM não mais contemplará o Terminal 1, neste período.

Com informações da GRU Airport