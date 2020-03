Ônibus em São Paulo seguem cheios mesmo após novos ajustes na frota

As reclamações de muito tempo de espera e ônibus cheios continuam nesta terça-feira (31) mesmo após a SPTrans colocar mais 151 veículos em circulação. Os ônibus foram colocados nas ruas após críticas à redução da frota para apenas 40% do total nesta semana, segundo a prefeitura por causa da redução dos passageiros.

Segundo a SPTrans, 76 coletivos foram colocados nos terminais Cachoeirinha, Santo Amaro, Grajaú e Jardim Ângela. Os outros 75 ônibus foram para 37 linhas que atendem as outras regiões da cidade.

Entre as várias mensagens que a Rádio Bandeirantes recebeu logo no começo do dia, chegaram fotos de ouvintes que embarcaram nos terminais Tiradentes e Pinheiros. As imagens são de coletivos cheios e com passageiros em pé, o que contraria a determinação da própria prefeitura.

O Secretário Municipal de Transportes, Edson Caram, afirmou em entrevista à rádio que a determinação de reduzir os ônibus será mantida, mas o total em operação deve sofrer ajustes de acordo com a demanda de passageiros. De acordo com a prefeitura, o total de passageiros que hoje usam o sistema é apenas 23% do total.

A prefeitura estuda maneiras de compensar as perdas financeiras que já são sentidas pelas empresas de transporte.