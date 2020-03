OMS responde: o que deve fazer para me proteger do coronavírus?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está atuando constantemente para auxiliar, com informações, a população mundial e evitar a transmissão do coronavírus. Diante disso, vem esclarecendo diversas dúvidas. Uma delas é “o que deve fazer para me proteger do coronavírus?”.

A organização explica que é possível reduzir as chances de ser infectado ou espalhar o COVID-19 tomando algumas precauções simples, como:

Mantenha-se atualizado sobre os pontos de acesso mais recentes do COVID-19

Se possível, evite viajar para lugares – especialmente se for uma pessoa idosa ou tiver diabetes, doenças cardíacas ou pulmonares.

Por quê?

Você tem uma chance maior de pegar o COVID-19 em uma dessas áreas.

Lavar as mãos

Limpe regularmente e cuidadosamente as mãos com um esfregão à base de álcool ou lave-as com água e sabão.

Por quê?

Lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool nas mãos mata vírus.

Um metro de distância

Mantenha pelo menos 1 metro de distância entre você e qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando.

Por quê?

Quando alguém tosse ou espirra, pulveriza pequenas gotas líquidas do nariz ou da boca, que podem conter vírus. Se você estiver muito próximo, poderá respirar as gotículas, incluindo o vírus COVID-19, se a pessoa que tossir tiver a doença.

Não toque nos olhos, nariz ou boca

Por quê?

As mãos tocam muitas superfícies e podem pegar vírus. Uma vez contaminadas, as mãos podem transferir o vírus para os olhos, nariz ou boca. A partir daí, o vírus pode entrar no seu corpo e deixá-lo doente.

Certifique-se de que você e as pessoas ao seu redor seguem uma boa higiene

Isso significa cobrir a boca e o nariz com o cotovelo ou o tecido dobrado quando tossir ou espirrar. Em seguida, descarte o tecido usado imediatamente.

Por quê?

Gotas espalham vírus. Ao seguir uma boa higiene respiratória, você protege as pessoas ao seu redor contra vírus como resfriado, gripe e COVID-19.

Fique em casa se não se sentir bem

Se você tiver febre, tosse e dificuldade em respirar, procure atendimento médico e ligue com antecedência. Siga as instruções da sua autoridade sanitária local.

Por quê?

As autoridades nacionais e locais terão as informações mais atualizadas sobre a situação em sua área. Ligar com antecedência permitirá que seu médico o direcione rapidamente para o centro de saúde certo. Isso também irá protegê-lo e ajudar a evitar a propagação de vírus e outras infecções.

