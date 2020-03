Ministério Público de São Paulo investiga possível omissão de número de mortes por coronavírus

O Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação criminal para apurar possível omissão de notificação de mortes por coronavírus em hospitais da capital paulista.

A Promotoria vai apurar eventual prática de delito de não notificação compulsória de pacientes com covid-19 no Hospital Sancta Maggiore e no Hospital Santa Catarina.

No dia 19 de março, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo informou que a suspeita começou depois de inspeção epidemiológica no Sancta Maggiore.

Segundo a pasta, a falta de notificação de casos suspeitos de coronavírus "impede a vigilância sanitária de adotar as medidas necessárias".