Dicas de como os motoristas de app podem se prevenir do coronavírus e continuar trabalhando

Há muitos profissionais autônomos que, infelizmente, não podem permanecer em quarentena devido questões econômicas. Um deles é o motorista de app. Sabendo disso, JP Galvão, co-fundador da da Vai.Car, explica como os motoristas de app podem se prevenir do coronavírus e continuar trabalhando.

Disponibilize álcool em gel nos carros

Devido à grande rotatividade de passageiro, JP Galvão recomenda que os motoristas disponibilizem álcool em gel nos carros tanto para uso pessoal, quanto para os usuários do transporte. “Não tenha vergonha de sugerir ao passageiro que utilize o álcool”, enfatiza.

Lave as mãos

“É importante lavar as mãos com água e sabão durante diferentes períodos do dia, o que diminui as chances do vírus prosperar após o contato com uma superfície contaminada ou com um paciente infectado”, ressalta.

Use luvas para dirigir

O especialista enfatiza que “usar a luvas é uma ótima dica, já que a mão está sempre nos volantes, maçanetas câmbio, entre outros. Muitas vezes a correria do dia a dia pode fazer com que esqueça uma vez de usar o álcool, portanto a luva vai proteger de uma possível distração”.

Cuidados ao tossir e espirrar

Sempre cubra a boca e nariz com o braço ao tossir e espirrar. “Nunca com as mãos, que são um dos principais vetores ao contágio. Lenços descartáveis podem ser oferecidos a quem está no banco de trás, desde que sejam devidamente descartados posteriormente”.

Deixem as janelas do carro abertas

Ambientes fechados são mais propícios para a circulação de agentes infecciosos como os vírus. “É recomendável, portanto, manter a ventilação com os vidros abertos ou mesmo com o ar-condicionado (o modo de recirculação, ativado no botão com uma setinha giratória, não é recomendado neste caso)”.

Evite contato físico

Durante a corrida, evite manter contato próximo com o passageiro aos inícios e términos das viagens.

Higienize partes dos veículos

“Ao finalizar seu dia de corridas, faça a higienização dentro do veículo, como o volante, câmbio, maçanetas e bancos”.

Uso de máscara no carro

“Especialistas em saúde pública afirmam que adquirir uma máscara só é recomendável a quem está infectado com o vírus ou que se mantém um contato próximo com o paciente, mas se estiver resfriado ou com tosse, utilize a máscara para evitar propagação e confusão de sintomas. Todo cuidado é importante neste momento”.

Para finalizar, JP ainda recomenda: “Se, mesmo tomando essas precauções, o motorista parceiro ou passageiro apresentarem sintomas parecidos com o de uma gripe, como febre, cansaço, tosse seca, dores no corpo ou dor de garganta, procure a unidade de saúde mais perto”.