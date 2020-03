Covid-19: gato é contagiado com coronavírus pelo seu dono

A pandemia do coronavírus (covid-19) mantém o mundo tenso. E, agora, surgiu uma nova vítima de contágio: um gato. Soa estranho, mas, como relatado pelo Washington Examiner, é o primeiro caso no qual um humano transmite o vírus a um animal de estimação.

Steven van Gucht, chefe de doenças virais do Instituto Belga de Saúde, realizou uma coletiva de imprensa na qual relatou: “o felino morava com o seu dono, o qual começou a apresentar sintomas uma semana antes do seu animal de estimação”.

“Queremos enfatizar que este é um caso isolado. Não há indicação de que isso seja comum. É uma transmissão de humano para animal, e não o contrário. O risco de transmissão de animal para humano é muito pequeno.”

O gato

O gato infectado com coronavírus teve vômito, diarreia e dificuldade para respirar. Segundo o jornal The Brussels Times, os veterinários analisaram as fezes do animal para identificar o covid-19.

Fonte: Nueva Mujer