Aplicativo informará se você está perto de alguém com coronavírus

A NHS, portal especializado em saúde do Reino Unido, está desenvolvendo um aplicativo que avisa se você chegar muito perto de alguém que tenha testado positivo para coronavírus.

O aplicativo de rastreamento de contatos detectará pessoas com Covid-19 usando sinais Bluetooth de curto alcance – antes de alertar as pessoas próximas.

Como o app funcionará?

Se alguém tiver um resultado positivo para o Covid-19, poderá fazer o upload da informação no app que alertará outra pessoa – após um atraso adequado, para evitar a identificação acidental de um indivíduo.

Segundo informações do jornal The Sun, a empresa planeja lançar o app pouco antes do fechamento do Reino Unido. Ainda não há data de lançamento do app para outros países.