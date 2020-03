Amazon Prime libera filmes e séries infantis por tempo indeterminado

Com títulos divididos em duas categorias – para crianças em idade pré-escolar e para aquelas que têm entre seis e 11 anos –, a Amazon liberou seu acesso a filmes e séries infantis durante a

quarentena devido à pandemia do novo coronavírus. É só entrar no site da Amazon Prime Video e criar uma conta. O catálogo do gênero está disponível por tempo indeterminado.

Leia mais:

Plataforma disponibiliza grátis 10 audiolivros clássicos para crianças

La Casa de Papel: Whindersson Nunes tem um plano para conseguir spoilers da 4ª temporada

Entre as séries indicadas para pré-escolares estão “Cheiroso e Sujinho”, “Pete, o Gato”, “Diários de Inseto” e “Galáxia Criativa”. Já para os pequenos de seis a 11 anos tem “Uma Pitada de Magia”, “Perdidos em Oz”, “Niko e a Espada da Luz” e “Pequenas Grandes Fantastiquices”.