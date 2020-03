Preta Gil diz estar curada do coronavírus

View this post on Instagram

Finalmente podemos ficar assim grudadinhos em casa outra vez!!! Muita gente me pergunta quais foram os meus sintomas do vírus, eu senti (dor no corpo, dor de cabeça, calafrio, sudorese, intestino solto, perda de apetite, olfato e paladar e dor de ouvido). EU NÃO TIVE FEBRE! Não existe um remédio pro vírus, então tomei remédio paliativo para esses sintomas. No período em que estive em isolamento, esses sintomas não são graves ao ponto de ter que ir para o hospital, mas são desesperadores se não tivermos calma e confiança de que vai passar, em alguns momentos eu me desesperei sim e quando via que um amigo que já tinha passado por isso tava melhor, eu me acalmava, quando eu rezava me acalmava, quando escutava meu filho cantando me acalmava, quando ele @rodrigogodoy_ dizia que tudo ia passar me olhando de longe me acalmava e quando ela @luapomsky também me olhava me acalmava!!! Hoje estou bem, os sintomas mais chatos já foram embora, meu paladar e olfato não voltaram totalmente e a dor de ouvido persiste, mas não posso e não quero reclamar, pois estou viva e quero dizer pra você que agora está sentindo o que senti, acalme seu coração, tenha fé em Deus que já já você vai estar bem!!! Tudo vai passar e digo também pra você que tem um amigo, um parente ou um vizinho doente, o isolamento é social, mas não afetivo, por isso demonstre carinho, cuidado, preocupação, ligue, faça uma comida e deixe na porta da casa, do prédio, do quarto, ligue, diga que ama, porque o isolamento de afeto esse é insuportável e o vírus do preconceito… esse é o pior de todos!!! Fiquem com Deus, se cuidem e já sabem: fiquem em casa quem puder ficar!!! 💜 #FICAEMCASA #NÃOESTAMOSDEFERIAS #venciocoronavirus