Polícia de Medellín cria campanha contra coronavírus que choca a população

A polícia de Medellín, na Colômbia, firmou parceria com uma empresa de serviços funerários para desenvolver uma campanha contra o coronavírus e a ação chocou a população.

A polícia colocou um carro funerário vermelho bem preservado e brilhante carregando um caixão com uma fita roxa com a palavra 'coronavírus'. Além disso, dois pôsteres estão pendurados nas laterais com a frase "Embora todos tenhamos que morrer, não vamos nos matar".

Dois carros da polícia escoltam a carro funerário que está percorrendo as ruas da capital buscando convencer aqueles que ainda não cumprem a quarentena ordenada pelo Governo Nacional.

Como un llamado a la reflexión, fue la actividad que adelantó @PoliciaMedellin en compañía de una empresa de servicios funerarios, invitando a la ciudadanía a valorar la vida y prevenir el #COVID19. #PrevenciónYAcción #SomosUnoSomosTodos @GobAntioquia pic.twitter.com/P8znYI7u6b — Región de Policía No. 6 (Antioquia-Chocó-Córdoba) (@region6policia) March 29, 2020

Segundo a Polícia, a iniciativa é "um chamado à reflexão", um convite "aos cidadãos para valorizar a vida e impedir o # COVID19". No Twitter, a instituição recebeu aplausos de alguns: "Percorra os bairros populares que realmente não entendem que isso é sério".

Contudo, de acordo com a Rádio Caracol, "algumas pessoas já expressaram seu aborrecimento nesta campanha e garantem que não é a pedagogia correta porque estão se sensibilizando com o terror".

E você, o que acha da campanha de conscientização contra o coronavírus?