Turnê do KISS no Brasil é adiada e já tem novas datas; confira

A turnê "End of the Road", do KISS, que passaria pelo País em abril, foi adiada por conta da pandemia do novo coronavírus, cujo controle passa pelo isolamento social.

A boa notícia é que já há novas datas, ainda em 2020, no mês de novembro. Em São Paulo, a nova data é em 14 de novembro. O show será realizado no Allianz Parque.

Os ingressos adquiridos para as datas originais serão válidos para as novas datas.

Nas demais cidades, as novas datas são as seguintes:

– Brasília/DF, dia 10/11/2020, no Ginásio Nilson Nelson;

– Uberlândia/MG, dia 12/11/2020, no Estádio Parque do Sabiá;

– Ribeirão Preto/SP, dia 15/11/2020, na Arena Eurobike;

– Curitiba/PR, dia 17/11/2020, na Pedreira Paulo Leminski;

– Porto Alegre/RS, dia 19/11/2020, local a definir.