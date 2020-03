Enjoei do meu parceiro na quarentena: o que devo fazer?

Você e seu parceiro (ou parceira) estão em casa, de home office. Juntos 100% do tempo, vocês acordam, trabalham, fazem as refeições, dormem e, por causa do isolamento social provocado pelo coronavírus, não podem sair de casa. Sentiu o cheiro de briga no ar? Para se ter uma ideia, na China o número de pedidos de divórcio aumentou 43% após término da quarentena.

No Aqui na Band, a psicóloga e educadora sexual, Tatiana Presser, falou sobre o assunto e aconselhou como os casais podem lidar com os problemas do convívio intenso. Leia abaixo:

É normal enjoar do parceiro durante a quarentena?

“Veja bem, fatores externos trazem energia mais pesada, o que pode fazer com que você ache que esteja enjoando do seu parceiro (a). Mas, não é necessariamente isso! Uma dica é se esforçar para levar o senso de humor e leveza para dentro de casa. É o momento para aproveitar as atividades que, agora, podem ser feitas juntos e, antes, eram impossíveis. ”

O que fazer quando o parceiro está muito irritado ou sem paciência?

“Cada um reage ao cenário de uma forma. O medo do momento específico se transforma em implicância, em irritabilidade… A dica é fazer com que ele, ou ela, identifique esse medo. Por isso, expresse e demonstre o que sente, para ser exemplo.”

Qual o lado bom dessa situação?

“A quarentena é perfeita para ver como os casais funcionam em situações de crise. É agora que conseguem descobrir até que ponto o relacionamento pode ir.”

