Prefeitura de São Paulo reduz frota de ônibus a 40% a partir desta segunda

A Prefeitura de São Paulo, por meio da SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes) e da SPTrans (São Paulo Transporte), informa que, a partir desta segunda-feira (30), a frota de ônibus em circulação na cidade será de 40%.

O número de passageiros transportados está em 23% da média diária em dias úteis, em razão da pandemia do coronavírus.

De acordo com a SPTrans, a prioridade neste momento é manter o transporte disponível àqueles que prestam serviços essenciais na cidade e evitar a circulação desnecessária nas ruas da capital.

A SPTrans também informa que a frota de ônibus noturna passou de 430 para 211 veículos.

A secretaria também criou um site com as notícias relacionadas ao transporte público em virtude da pandemia de Covid-19, incluindo mudanças de linhas, funcionamento dos postos e recomendações de como se prevenir. As informações podem ser acessadas clicando aqui.