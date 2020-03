Donald Trump envia mensagem desagradável para Meghan Markle e príncipe Harry

O presidente dos EUA, Donald Trump, enviou uma mensagem no Twitter para Meghan Markle e príncipe Harry. O casal se mudou recentemente para Los Angeles, cidade natal da atriz americana, e o presidente afirmou que seu governo não pagará com fundos públicos a segurança dos duques de Sussex.

“Sou um grande amigo e admirador da rainha e do Reino Unido. Harry e Meghan, que deixaram o Reino Unido, teriam residido permanentemente no Canadá. Agora eles deixaram o Canadá para vir para os Estados Unidos. No entanto, o país não pagará por sua proteção de segurança. Eles devem pagar! ", afirmou Trump em sua conta no Twitter.

Em resposta à declaração de Trump, porta-voz do Dukes afirmou que “o duque e a duquesa de Sussex não têm planos de solicitar recursos de segurança ao governo dos Estados Unidos. Acordos de segurança foram feitos com fundos privados”.