Em meio ao coronavírus, São Paulo ainda tem ônibus lotados

Em meio à pandemia do coronavírus, ouvintes da Rádio Bandeirantes relatam ônibus cheios em São Paulo.

As principais reclamações são em relação ao transporte que parte da zona leste em direção aos terminais da região central da cidade.

A partir de hoje, a frota de ônibus em circulação na cidade de São Paulo será de 40%. De acordo com a SPTrans, a medida entrará em vigor porque o número de passageiros está em 23% da média diária em dias úteis.

Já a frota de ônibus do Noturno caiu de 430 para 211 veículos; todas as 150 linhas continuam operando, mas com intervalos maiores entre os veículos.

A SPTrans diz que seguirá monitorando diariamente a movimentação de passageiros e fará ajustes, se necessário, para atender a população.