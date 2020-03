Continente africano tem quase cinco mil casos de covid-19

Em meio à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), os países que compõem o continente africano já somam 4.718 casos da nova doença, com 152 mortes confirmadas, segundo dados disponibilizados nesta segunda-feira (30) pelo Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas da Universidade John Hopkins.

A África do Sul é o país com o maior número de contaminados, com 1.280 casos, mas é o Egito que contabiliza a mais elevada quantidade de mortes, com 40. No país, são 609 infectados.

Segundo o governo de Joanesburgo, até o momento, apenas duas pessoas morreram por consequência do covid-19. Já o Marrocos vem na sequência com 516 casos e 27 mortos, seguido por Argélia, com 511 infectados e 31 mortos.

As medidas de isolamento social estão sendo tomadas em diversas nações, como na África do Sul, no Zimbábue e em Gana. O Marrocos também anunciou uma série de medidas de saúde e econômicas para enfrentar a pandemia, como a compra de 550 novos respiradores pulmonares e a construção de 1,1 mil novos leitos.

Além disso, os grupos hoteleiros do país colocaram suas estruturas nas maiores cidades para que o governo transforme os quartos em leitos médicos.

De acordo com a revista científica "Lancet", o continente africano e a América Latina serão atingidos pela próxima "onda" de novas contaminações, após a Ásia, Europa e América do Norte.

a África, 42 dos 54 países já registraram casos de covid-19.

Veja o número de casos por países no continente: