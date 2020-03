6 maneiras de manter a saúde mental em dia em época de coronavírus

Ok, sabe-se bem que 1) lavar as mãos frequentemente, 2) usar álcool em gel e 3) evitar tocar o rosto com as mãos estão entre as recomendações mais comuns para evitar o contágio do coronavírus. Mas, e a saúde mental?

Em tempos de isolamento social, quem ensina como manter a ansiedade sob controle é a psicóloga Marilene Kehdi, em entrevista à repórter Roberta Scherer do Aqui na Band na última segunda, 23.

Leia abaixo:

1. Mantenha a calma e a paciência

Respire fundo sempre que se sentir mais ansioso.

2. Filtre as informações que recebe

Desconectar algumas horas do dia vai te fazer bem.

3. Não alimente pensamentos negativos

Eles virão, mas só você será capaz de bloqueá-los.

4. Mantenha os hábitos antigos na medida do possível

Curte malhar? Adapte sua academia na sala de casa e se exercite.

5. Se ocupe de coisas que dão prazer

Curte ler? Essa é a hora.

6. Aposte em novos hobbies

Não é fã de cozinhar? Mas, quem sabe você não se diverte testando uma receita nova? Em band.uol.com.br/receitas você encontra várias delas!