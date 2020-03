Prepare-se para (mais um) fim de semana dentro de casa

Talvez seu fim de semana tenha uma carinha de dia útil nesses tempos de quarentena. Afinal, todos ficarão dentro de casa – como estavam ontem. Mas tente não se esquecer que amanhã será um sábado e depois um domingo. Dê um tempo no home office. Tente relaxar para curtir as crianças sem ter de ficar se equilibrando entre os deveres do trabalho e as demandas dos pequenos.

Reunimos para você uma série de atividades para divertir a família dentro de casa. São iniciativas de empresas, organizações e blogs que, nos últimos dias, lançaram conteúdos que podem ser acessados online ou baixados da internet para uso offline. Tem jogo da memória, quebra-cabeça, imagens para colorir, exercícios que trabalham a lógica, sugestões de receitas para crianças e, claro, desafios para lavar as mãos.

Uma das dicas é do blog Recreio em Casa, que criou o e-book "Brincando em casa", com sugestões de 24 brincadeiras para os tempos de quarentena. As atividades incluem torre de rolo de papel higiênico, carimbo de bucha, jogo de memória caseiro e tablet sensorial. O material do blog pode ser baixado aqui. Para ver as propostas feitas por outras marcas, clique aqui.

Para quem gosta de desenhar, também falamos em outra matéria de opções de cursos gratuitos oferecidos pela Faber Castell. Dá para aprender a criar personagens e cenários, contar histórias e desenhar galáxias entre outras ideias divertidas que estimulam a imaginação. Esses cursos para crianças e adultos estarão disponíveis até o dia 19 de abril e podem ser encontrados neste link.