Preciso pagar academia e mensalidade escolar?

Crianças sem ir à escola, academia fechada e formatura adiada. Em meio ao isolamento imposto pelo coronavírus, muitos serviços foram suspensos.

Em geral, é possível cancelar o serviço sem multas e pedir reembolso, dependendo do caso. Mas, no atual momento, a orientação é buscar a negociação com o fornecedor.

“Na realidade, nem a legislação nem os contratos têm regras totalmente adequadas para uma crise desta dimensão, por isso temos que adequar e relativizar algumas dessas regras para encontrarmos uma solução que atenda aos interesses das duas partes”, afirma Juliana Moya, especialista em relações institucionais da Proteste. No caso de festas e eventos, por exemplo, seja qual for o tipo de contrato, o conselho da Proteste é para que os consumidores busquem negociar com os fornecedores e priorizem a manutenção do contrato.

“Desta forma, o consumidor não deixa de receber o que foi inicialmente contratado e contribui para que as empresas não quebrem”, afirma.

Em relação a mensalidades escolares, a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) recomendou ontem

que os consumidores evitem cancelar ou pedir descontos ou reembolso total ou parcial. Segundo a pasta, o objetivo é evitar o desarranjo nas escolas, uma vez que as alterações orçamentárias poderiam impactar despesas como o pagamento de salários de professores e aluguel.

A secretaria recomenda não pedir reembolso parcial ou total de mensalidades se a escola se dispuser a oferecer o serviço interrompido posteriormente por meio de aulas presenciais ou online.

No caso de pedido de reembolso parcial, fora dessas hipóteses, a Senacon propõe que se esgotem todas as tentativas de negociação antes do rompimento contratual, visando minimizar ou cancelar eventuais multas contratuais.

Confira as dicas para negociar