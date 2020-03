Por conta do coronavírus, Volkswagen prorroga suspensão da produção até o final de abril no Brasil

A Volkswagen do Brasil informou nesta quinta-feira (26) a extensão da suspensão da produção em todas as quatro fábricas no país até o final do mês de abril, em decorrência dos impactos do coronavírus (covid-19).

Como revelado pela empresa em comunicado, a partir desses dados, a produção será retomada de acordo com a programação da cadeia de suprimentos e logística de cada fábrica.

“Durante este período, os empregados estão em férias coletivas, medida que faz parte das ferramentas de flexibilização usadas no Acordo Coletivo de Trabalho”, detalhou.

