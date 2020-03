Inspira e depois solta o ar…

Com a família inteira dentro de casa numa rotina completamente alterada, fica difícil escapar dos efeitos negativos do distanciamento social. Foi para ajudar os pais – e principalmente os filhos – que a empresa MindKids, que trabalha com programas de mindfulness, criou nas redes sociais o Diário da Quarentena. Trata-se de uma seleção de exercícios que ajudam crianças e adolescentes a relaxar, se acalmar e aprender a lidar melhor com as emoções e com o que acontece ao redor delas

"Mais do que nunca, precisamos pensar em estratégias para fortalecer a nossa saúde mental e aumentar o bem-estar – e isso vale também para as crianças", diz Daniela Degani, especialista em meditação, responsável por ensinar os exercícios nas redes sociais. Segundo ela, crianças nem sempre expressam desconforto através das palavras e podem estar vivendo, caladas, um momento estressante e desafiador. "Elas estão com uma rotina completamente nova e sequer compreendem direito o motivo dessa restrição", relata Daniela.

A meditação, segundo a especialista, pode ajudar a passar o tempo e a aprimorar habilidades como a resiliência. Que tal experimentar junto com as crianças? As práticas de meditação podem ser acessadas pelo Instagram e Facebook da MindKids.

Veja também 7 dicas para manter a mente sã em tempo de isolamento social.