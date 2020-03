Fake news também é vírus

Assim como o novo coronavírus, as notícias falsas relacionadas à doença também têm se disseminado de mão em mão, espalhando mentiras e desinformação. O Metro Jornal traz abaixo uma série de fake news que estão circulando em apps de mensagens e redes sociais e que você não deve acreditar nem compartilhar. Esse gesto faz bem para a saúde de todos!

Ingerir bebidas mornas, a 260 C ou 270 C, ou água fervida com alho, ou tomar sopas protegem do coronavírus

O boato é que a alta temperatura mata o vírus. Mentira. De acordo com o ministério, “a temperatura do corpo humano é de pelo menos 36°C, assim, beber água a uma temperatura de 26°C a 27°C não traz benefício algum em relação à prevenção ou eliminação do coronavírus, uma vez que no corpo humano o vírus tolera temperatura de pelo menos 36°C”

Vacina chegará ao Brasil em 30 de março

O texto que circula diz que a vacina será oferecida na rede pública e traz um link para cadastro aos interessados. Mentira. Primeiro porque a vacina ainda não existe. Depois, porque o ministério esclareceu que não é preciso nenhum cadastro em site ou app para se tomar qualquer vacina.

Lavar a boca com enxaguantes bucais protege do coronavírus

Não é bem assim. Alguns enxaguantes bucais protegem por um tempo de bactérias e outros microrganismos, mas não há evidências de proteção contra este novo coronavírus.

Chá de erva-doce previne o coronavírus porque tem a mesma substância que o remédio Tamiflu, que trata a gripe

Isso é falso. Segundo a prefeitura, a erva-doce não possui os componentes contidos no Tamiflu (fosfato de oseltamivir). Além disso, lembre-se: até o momento, não há nenhum remédio, chá, vitamina ou vacina capaz de prevenir a covid-19.

Não caia na rede

Quando receber um texto, vídeo ou áudio, desconfie de mensagens com tom alarmista, com informações impactantes e que supostamente estariam sendo escondidas de você pelas autoridades. Procure checar a fonte e a data do conteúdo. Na dúvida, mande o material para o serviço do Ministério da Saúde que combate as fake news. Eles irão responder se a informação é falsa ou verdadeira. O número é (61) 99289-4640.

Ministério lança robô no WhatsApp

O Ministério da Saúde lançou ontem um robô para dar informações sobre o coronavírus no WhatsApp. Basta mandar um ‘oi’ para o número (61) 9938-0031. No serviço, um bot (robô de atendimento automático) responderá perguntas e fornecerá orientações à população sobre como agir em casos suspeitos, formas de contaminação, prevenção, ações do ministério e desmistificação de boatos sobre o vírus.