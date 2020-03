Estado de São Paulo registra 10 mortes por coronavírus em 24 horas

O estado de São Paulo registrou nas últimas 24 horas mais dez mortes relacionas ao novo coronavírus, segundo informações do governo estadual. O número significa que a doença mata, em média, uma pessoa a cada duas horas e vinte minutos. No total, já são contabilizados 68 óbitos no estado em decorrência da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde.

No último dia 23, o total de mortes era de 30, o que mostra que o número de óbitos mais do que dobrou em quatro dias no estado. Os dados mostram que a doença mata, em média, uma pessoa a cada duas horas e vinte minutos.

Das dez mortes contabilizadas hoje, quatro são homens, de 66, 67, 91 e 93 anos; e seis, mulheres (63, 63, 65, 77, 85 e 89 anos). Nove vítimas são da capital paulista e uma, do município de Guarulhos (SP).

Segundo a Secretaria da Saúde, no estado há 1.223 casos confirmados da doença.