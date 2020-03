Amor nos tempos do covid-19: Anitta se isola com novo namorado

A cantora Anitta admitiu não estar mais solteira. Em transmissão ao vivo com a influenciadora Camila Coutinho nesta quinta-feira (26), a estrela revelou a identidade de seu namorado atual.

O sortudo é Gabriel David, filho do presidente da escola de samba Beija-Flor. O casal está juntinho em quarentena, numa mansão em Angra dos Reis. Antes do isolamento, ambos viajaram juntos para as Ilhas Maldivas.

Gabriel e Anitta testaram negativo para o coronavírus, mas aproveitam o período de quarentena preventiva para estarem juntos. Ainda discretos nas redes, o casal já está em Angra há cerca de quinze dias, junto aos pais do sambista.