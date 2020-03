Turismo: plataforma disponibiliza gratuitamente guias locais para ajudar brasileiros no exterior

Muitos brasileiros estavam viajando a turismo quando as medidas de contenção do coronavírus começaram a ser decretas. Diante disso, muitos turistas brasileiros se encontram no exterior sem saber o que fazer na quarentena. Alguns ainda podem não saber se locomover ou dominar o idioma local.

Sabendo do cenário, a plataforma iFriend disponibilizou gratuitamente guias locais em português para ajudar os brasileiros no exterior.

Os guias poderão ajudar online os brasileiros com serviços, como tradução, intérprete, orientação sobre deslocamentos e outras orientações. Para entrar em contato com um guia, basta acessar o site da plataforma, selecionar o chat online e o local de onde está.